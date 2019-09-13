Bild назвал «проклятием» советское наследие в Германии

Как отмечается в публикации, следы пребывания советских войск можно найти в Германии повсюду: в ГДР насчитывалось 777 казарм. Причем в комитете по охране памятников Германии надеются на восстановление объектов, но неизвестно, кто должен этим заниматься.

Мэр города Кенигсбрюк заявил, что часть развалин нельзя снести из-за закона об охране памятников, а другие находятся в частной собственности, ожидают ремонта или находятся на территории заповедников.

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Издание также указывает, что на снос «бетонных гигантов» нет денег.

Советские войска покинули Германию после подписания канцлером ФРГ Гельмутом Колем и президентом СССР Михаилом Горбачевым договора о пребывании и выводе войск. Согласно этому документу, войска должны были покинуть Германию с 1990 по 1994 год. Вывод войск был завершен 31 августа 1994-го.