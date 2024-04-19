Мир 19 апреля 2024, 12:45 Bild: Германия планирует навсегда запретить продажу сигарет молодым людям

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Власти Германии рассматривают радикальные меры по борьбе с курением. В стране планируется запретить в течение всей жизни продавать сигареты молодым людям, родившимся после 2009 года. Об этом сообщил Bild.

Отмечается, что каждый год в Германии от курения умирают 127 тысяч человек. Власти призывают использовать закон о табаке и в других странах как образец для подражания. При этом некоторые медики считают, что Германия вяло борется с курением, реагируя лишь на рекомендации ЕС.

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Как сообщил сайт «Государственные новости», с 1 апреля в Германии разрешили курение марихуаны для взрослых.