Билборды в Токио отключили из-за призывов экономить электричество

Власти Японии впервые за семь лет призвали жителей страны экономить электроэнергию. Это привело к отключению части световых рекламных стендов в одном из районов Токио. Кадрами с места в Теlеgrаm-канале поделился ТАСС.

На них видно, что на здании, похожем на торговый центр, выключили подсветку логотипов компаний. При этом вдалеке виднеется работающий рекламный экран.

Власти Японии обратились с первой за семь лет просьбой об экономии энергии по всей стране 1 июля. Об этом ТАСС сообщил на сайте. Они объяснили это избыточной нагрузкой на сети. Среди рекомендаций они указали стирку белья большими партиями и контроль подключения к розетке ненужных приборов. Однако правительство страны уточнило, что временные меры экономии не должны влиять на обычную жизнь людей и работу предприятий.

Предыдущая просьба властей Японии об экономии электроэнергии была связана с аварией на АЭС «Фукусима-1». Ограничение ввели в 2011 году и постепенно начали отменять только после 2015-го.