Билборды с рекламой наркотиков установили в Ташкенте

Жители Ташкента увидели билборды, рекламирующие интернет-ресурс по продаже наркотиков. Авторы рекламной кампании призывали горожан фотографироваться на фоне щитов и выкладывать снимки в соцсетях взамен на различные призы. Такие же билборды обнаружили в городах Казахстана и Киргизии.

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Сотрудники ГУВД Ташкента и управления Антимонопольного комитета Узбекистана провели проверку. Представители ведомств нашли авторов рекламы — местные частные предприниматели. Им выписали штрафы за нарушение порядка размещения рекламы, а билборды убрали с улиц.

Один из изготовителей сообщил, кто направил ему такой заказ. Оказалось, что билборд с рекламой наркотиков понадобился блогеру из России, тот перечислил деньги на банковскую карту.

«Причем, он получил от блогера уже готовый к распечатке дизайн баннера также через интернет», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители продолжают устанавливать имена заказчиков, которые живут за границей.

В ГУВД Ташкента не исключают, что информацию о возможном размещении подобных баннеров в республике передали коллегам из других регионов.