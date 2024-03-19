Мир 19 марта 2024, 17:36 Билборд в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией заметили в Нью-Йорке Захарова: в Нью-Йорке отметили 10-летие воссоединения Крыма с Россией РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала видео с билбордом в честь 10-летия воссоединения Крыма и РФ, снятое в Нью-Йорке. Пост появился в ее Telegram-канале.

«В Нью-Йорке с размахом отметили 10-летие воссоединения Крыма с Россией», — подписала дипломат.

Комментарии к записи в основном восторженные. «Наши есть и в Америке, так держать!» — обрадовался один из пользователей. Другой заметил, что в США «очень дорого рекламу заказать». Третий предположил, что «байденовская байда» надоела американцам, и они «начали видеть правду».

Юбилей воссоединения Крыма с Россией отметили 18 марта. В честь этого события на Красной площади в Москве состоялся митинг-концерт с участием более 80 тысяч человек. В мероприятии принял участие президент Владимир Путин. Он исполнил гимн страны вместе с участниками концерта.

В охране периметра, оцепления и патрулирования территории возле площади задействовали более 1,5 тысячи росгвардейцев.