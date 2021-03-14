Библиотека Испании 4 года скрывала похищение трактата Галилея

Национальная библиотека Испании несколько лет скрывала информацию о краже уникального трактата Галилео Галилея. Об этом сообщило издание El Pais.

По данным газеты, речь идет о трактате Sidereus nuncius, который Галилео Галилей создал в 1610 году. Его похитили из библиотеки в 2014 году, однако сотрудники не стали заявлять о пропаже. Вместо этого они заменили оригинальную рукопись на копию. При этом похищенное издание было уникальным — его стоимость оценивается в 800 тысяч евро.

Полиция начала расследовать дело только в 2018 году. Администрация библиотеки объяснила свое решение не заявлять о краже трактата. Там заявили, что молчали о похищении, чтобы выяснить больше информации о произошедшем. Директор учреждения Ана Сантос отметила, что сама узнала о пропаже только два года назад — из письма реставратора, который занимался трактатом.

Сотрудники Национальной библиотеки подозревают в похищении трактата жителя Уругвая — ранее он неоднократно активно интересовался этим изданием. Кроме того, он был причастен к краже двух карт из той же библиотеки.