Бибилов заверил, что референдум о присоединении Южной Осетии к РФ состоится

Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что референдум о присоединении республики к Российской Федерации состоится. Свое заявление политик сделал после того, как признал поражение во втором туре президентских выборов. Слова Бибилова привело РИА «Новости».

«Референдум будет», — отметил он.

Бибилов подчеркнул, что все документы для проведения процедуры уже собраны и поданы в Центризбирком.

«Они должны все это рассмотреть, а потом уже подавать в Верховный суд и определять дату», — добавил Бибилов.

Второй тур выборов главы Южной Осетии прошел 8 мая. Выборы признаны состоявшимися. В голосовании приняли участие более 23,5 тысячи граждан республики. На пост президента претендуют действующий глава Анатолий Бибилов и лидер партии «Нысах» Алан Гаглоев.

Ранее сообщалось, что во втором туре выборов президента Южной Осетии лидирует глава партии «Ныхас» Алан Гаглоев. После обработки 18% протоколов он набирает 59,21% голосов избирателей. У действующего главы государства Анатолия Бибилова 37%.

Действующий глава Южной Осетии признал свое поражение.