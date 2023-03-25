Мир 25 марта 2023, 23:10 Биатлонист Эйвинд Спораланд бесследно исчез в Норвегии — СМИ Dagbladet: в Норвегии пропал без вести 22-летний биатлонист Эйвинд Спораланд Фото: freepik.com

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Биатлонист Эйвинд Спораланд пропал без вести в Норвегии, сообщило издание Dagbladet. Спортсмен исчез 19 марта в Лиллехаммере, поиски начались спустя два дня после исчезновения.

Спортсмен исчез перед отправкой на чемпионат страны. Спораланда считают одним из самых перспективных молодых биатлонистов, поэтому история получила широкую огласку.

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К поискам привлекли специалистов гражданской обороны, полицейских, сотрудников «Красного Креста» и волонтеров. Они ищут 22-летнего Спораланда и в городской местности, и за городом. Полиция исходит из предположения, что биатлонист еще жив.

«Это общая оценка, основанная на его положении до исчезновения. Обыскана большая территория, но пока его не нашли. Мы работаем над теорией, что он жив, пока его не найдут», — заявил руководитель операции по поиску пропавшего спортсмена.

Спораланд является серебряным призером юниорского чемпионата Норвегии.

Глава Союза биатлонистов Виктор Майгуров поддержал идею участия спортсменов из России и Белоруссии в Азиатских играх. По его словам, сейчас этот вид спорта в регионе представлен слабо.