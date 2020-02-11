«Би-би-си» снимет сериал про Грету Тунберг
Компания BBC Studios объявила о работа над документальным сериалом, который будет посвящен 17-летней шведской экоактивистке Грете Тунберг. ОБ этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, отчасти сериал будет научным, отчасти биографическим. В нем покажут не только путешествия активистки, ее повседневную жизнь и мотивационные речи, но и ученых, которые расскажут о климатических изменениях.
По словам продюсера фильма Роба Лиддела, одна из наиболее важных проблем нашей жизни — это изменение климата, поэтому сериал об этом будет очень своевременным.
«Сделать это вместе с Гретой — исключительная привилегия», — заметил он.