Мир 10 апреля 2023, 09:09 Би-би-си потребовала от Twitter снять маркировку о госфинансировании с ее аккаунта Би-би-си попросила платформу Twitter снять маркировку о госфинансировании с ее аккаунта Unsplash

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Британская телерадиокомпания Би-би-си попросила руководство платформы Twitter не маркировать ее аккаунт как «финансируемое государством СМИ». Об этом написал ТАСС со ссылкой на сообщение вещательной корпорации.

«Би-би-си независима и всегда была таковой. Нас финансирует британская общественность посредством лицензионного сбора», — сказано в заявлении.

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Телерадиокомпания потребовала как можно быстрее решить данный вопрос. Метка о государственном финансировании выглядит как маленький значок с трибуной. Такое обозначение показывает, что учетная запись принадлежит проправительственному средству массовой информации.

У аккаунта Би-би-си около 2,2 миллиона подписчиков, в нем появляются анонсы телевизионных или радиопрограмм, подкастов и многое другое. Британская компания имеет еще другие профили в Twitter. Они не маркированы как финансированные государством.