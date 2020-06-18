«Би-би-си» попыталась обвинить Россию в расизме. Но провалила задание

«Би-би-си» попыталась заявить о расизме в России. В частности, в публикации с сожалением говорится, что в России существует дискриминация по национальности. Тем не менее в стране на это не обращают столько внимания, как в США.

Однако попытка представителя СМИ разбилась об одну фразу респондента, сообщил «Царьград».

«Приведенные в статье истории чернокожих о „недружелюбных взглядах“ и „подозрительности русских“ бьются одной фразой респондента: „В отличие от Запада, в России нет узаконенного расизма“», — заметил автор Telegram-канала.

Ранее американские города захватили массовые акции протеста после гибели темнокожего Джорджа Флойда, задержанного белым полицейским. Возмущенные граждане устраивают стычки с полицией. Из-за расизма в школах США запретили культовые национальные книги — «Приключений Гекльберри Финна» и «Убить пересмешника». А фильм «Унесенные ветром» удалили из HBO Max из-за темы рабства.