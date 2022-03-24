Би-би-си получит от Британии четыре миллиона фунтов для пропаганды в России

Международная служба британской телерадиокомпании Би-би-си получит более четырех миллионов фунтов для информационной борьбы с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Великобритании, которое и выделит данную сумму.

«Великобритания также предоставит дополнительно 4,1 миллиона фунтов всемирной службе Би-би-си в рамках межправительственных усилий по борьбе с дезинформацией в России и на Украине», — сказано в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что «экстренное финансирование» будет направлено на поддержку русской и украинской служб в регионе. Деньги поступят от Министерства цифровых технологий, культуры, медиа и спорта, а также от британского МИД.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла о том, что телерадиокорпорации Би-би-си отведена «не последняя роль в подрыве внутриполитической стабильности и безопасности» России.

4 марта Роскомнадзор заблокировал сайты ряда издания, в том числе Русской службы Би-би-си. Это объяснялось «целенаправленным размещением на систематической основе информационных материалов, содержащих лживую информацию относительно сущности специальной операции на территории Украины».

В тот же день Би-би-си объявила о временном прекращении деятельности на территории РФ и намерении работать за пределами страны. Однако 8 марта стало известно о решении возобновить вещание в России на английском языке.

16 марта Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту Би-би-си News. По словам Захаровой, это стало началось действий Москвы в ответ на информационную войну Запада.