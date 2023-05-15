15 мая 2023, 23:09
«Би-би-си» изменила новость о передаче Британией Украине сотен ракет большой дальности
Британская медиакорпорация «Би-би-си» кардинально откорректировала новость о поставках на Украину ракет большой дальности. Ранее издание сообщило, что ВСУ получат к уже отгруженным Storm Shadow еще сотни дальнобойных ракет. На изменение публикации обратило внимание издание Life.
В новой версии публикации, которая появилась на сайте вечером 15 мая, Украина в рамках очередного пакета военной помощи получит боезапас для систем ПВО. В отредактированном материале вообще не упоминаются ракеты.
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Ранее канцелярия премьер-министра Великобритании Риши Сунака распространила заявление о планах передать Украине сотни новых ЗРК и беспилотных летательных аппаратов.
Великобритания на прошлой неделе передала Украине авиационные крылатые ракеты Storm Shadow, что подтвердил министр обороны страны Бен Уоллес. В МИД России этот шаг расценили как крайне враждебный, нацеленный на дальнейшее накачивание Украины вооружениями и ведущий к серьезной эскалации обстановки в зоне СВО.
Великобритания
Оружие
Украина
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