Мир 15 мая 2023, 23:09 «Би-би-си» изменила новость о передаче Британией Украине сотен ракет большой дальности MBDA/Британская ракета Storm Shadow / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Британская медиакорпорация «Би-би-си» кардинально откорректировала новость о поставках на Украину ракет большой дальности. Ранее издание сообщило, что ВСУ получат к уже отгруженным Storm Shadow еще сотни дальнобойных ракет. На изменение публикации обратило внимание издание Life.

В новой версии публикации, которая появилась на сайте вечером 15 мая, Украина в рамках очередного пакета военной помощи получит боезапас для систем ПВО. В отредактированном материале вообще не упоминаются ракеты.

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Ранее канцелярия премьер-министра Великобритании Риши Сунака распространила заявление о планах передать Украине сотни новых ЗРК и беспилотных летательных аппаратов.

Великобритания на прошлой неделе передала Украине авиационные крылатые ракеты Storm Shadow, что подтвердил министр обороны страны Бен Уоллес. В МИД России этот шаг расценили как крайне враждебный, нацеленный на дальнейшее накачивание Украины вооружениями и ведущий к серьезной эскалации обстановки в зоне СВО.