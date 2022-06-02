BFM TV: французам пришлось покупать товары по акции из-за повышения цен

Жители Франции начали экономить из-за роста цен на товары в магазинах. Об этом сообщило РИА ФАН на телеканал BFM TV.

Французы отметили, что теперь чаще выбирают товары по акции.

«Честно говоря, сейчас средняя корзина стоит по крайней мере на 10 евро дороже, чем еще несколько месяцев назад», — рассказал местный житель.

Ранее исследовательский центр «Зарплата.ру» провел опрос, который показал, что большинство россиян решили искать подработку на лето из-за нехватки денег