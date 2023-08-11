11 августа 2023, 04:07
«Безжалостное и кровавое лето». Украинцы разочаровались ходом контрнаступления ВСУ
WP: неудачи контрнаступления разочаровали украинцев и солдат ВСУ
Медленное и неуспешное контрнаступление ВСУ угнетает украинских боевиков и омрачает настроение по всей стране. Об этом написала газета The Washington Post.
Власти на Украине и их западные кураторы раскручивали контрнаступление, которое по их мнению должно было переломить ход боевых действия благодаря потоку вооружения для ВСУ.
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«Но через два месяца после того, как Украина пошла в наступление, малый видимый прогресс на линии соприкосновения и безжалостное, кровавое лето по всей стране начали разрушать нарратив о единстве и бесконечной настойчивости», — написала газета.
Украинцы по всей стране не получают долгожданных хороших новостей с линии боевого соприкосновения. Респонденты издания отметили, что испытывают чувство «коллективного разочарования». Украинка заявила, что по слухам, солдаты ВСУ живут в зоне сражения всего несколько дней.
Украинские боевики отметили, что испытывают угнетение из-за больших потерь среди товарищей. Солдаты ВСУ разочарованы, что контрнаступление идет не так, как прогнозировали украинские власти.
ВСУ
Украина
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