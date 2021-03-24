Безвизовый режим ввели для россиян в Северной Македонии

Российские туристы смогут въезжать в Северную Македонию без визы. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой сайт Ассоциации туроператоров.

С 16 марта 2021 года по 15 марта 2022 россиянам не нужно будет предъявлять на границе визу, ваучеры или приглашения.

«Правительством Республики Северной Македонии принято очередное решение предоставить гражданам РФ право безвизового въезда без каких-либо дополнительных условий», — рассказали в дипведомстве.

Уточняется, что прямого перелета из России в Северную Македонию пока нет.

В России намерены собирать биометрические данные с приезжающих в страну без визы мигрантов. В Госдуме считают, это поможет следить за состоянием здоровья приезжих и облегчит поиск объявленных в розыск.

Законопроект, обязывающий трудовых мигрантов предоставлять биометрию и проходить медицинское освидетельствование, депутаты уже приняли в первом чтении.

Авторы документа заметили, что сейчас надзорные службы контролируют состояние здоровья гастарбайтеров частично. Отработанных алгоритмов действий по отношению к мигрантам — носителям опасных заболеваний нет до сих пор. Без биометрических данных, подчеркнули парламентарии, сложно выявить мигрантов, находящихся в розыске.