Мир 12 февраля 2024, 14:47 Безумный уровень цензуры. Маск — об ограничении распространения интервью Путина в Facebook Маск: ограничение на распространение интервью Путина — безумный уровень цензуры Dominika Zarzycka / Global Look Press

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Соцсеть Facebook*, ограничившая распространение на своей площадке интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, продемонстрировала пример цензуры на безумном уровне. Такое мнение выразил в соцсети X американский миллиардер Илон Маск.

«Это безумный уровень цензуры!» — написал он.

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Информацию о том, что распространению интервью Путина пытается помешать Белый дом, ранее опубликовал активист Ян Майлз Чон. Беседу обнародовали в ночь на 9 февраля на сайте Карлсона, в его аккаунте в соцсети X, а также на видеохостинге YouTube.

В соцсети Х число просмотров беседы перевалило за 172 миллиона. Также запись интервью опубликовали утром 9 февраля на сайте Кремля.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил 12 февраля, что эмоциональная реакция западных политиков на это интервью не имеет значения. Главное — что они ознакомились с материалом, указал он в беседе с журналистами.

*Соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией