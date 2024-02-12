12 февраля 2024, 14:47
Безумный уровень цензуры. Маск — об ограничении распространения интервью Путина в Facebook
Маск: ограничение на распространение интервью Путина — безумный уровень цензуры
Соцсеть Facebook*, ограничившая распространение на своей площадке интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, продемонстрировала пример цензуры на безумном уровне. Такое мнение выразил в соцсети X американский миллиардер Илон Маск.
«Это безумный уровень цензуры!» — написал он.
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Информацию о том, что распространению интервью Путина пытается помешать Белый дом, ранее опубликовал активист Ян Майлз Чон. Беседу обнародовали в ночь на 9 февраля на сайте Карлсона, в его аккаунте в соцсети X, а также на видеохостинге YouTube.
В соцсети Х число просмотров беседы перевалило за 172 миллиона. Также запись интервью опубликовали утром 9 февраля на сайте Кремля.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил 12 февраля, что эмоциональная реакция западных политиков на это интервью не имеет значения. Главное — что они ознакомились с материалом, указал он в беседе с журналистами.
*Соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией
Илон Маск
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
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