Мир 11 февраля 2023, 09:30 «Безумные мечты». Пушков отреагировал на слова премьера Польши о «победе над Россией» Сенатор Пушков: вряд ли все поляки разделяют мнение премьера Моравецкого о победе над РФ РИА «Новости»

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Едва ли все поляки разделяют мнение премьера страны Матеуша Моравецкого о том, что смысл существования Польши — победа над Россией. Об этом в Telegram-канале написал председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«То, что у Моравецкого и ему подобных весь смысл жизни состоит в безумных мечтах о победе над Россией, ясно и без слов. Не думаю, впрочем, что столь узкий горизонт — у всего польского народа», — заметил сенатор.

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Он выразил надежду, что жители Польши видят «некий более широкий и глубокий смысл» существования своей нации в 38 миллионов человек, чем «запредельные установки» о победе над ведущей ядерной державой.

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О том, что поражение России на Украине стало «польским и европейским смыслом существования», Моравецкий заявил в интервью Corriere della Sera. Польский премьер добавил, что для его страны, как и для всей Европы, конфликт на Украине стал «экзистенциальной угрозой».