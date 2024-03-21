21 марта 2024, 19:00
«Безумие». Во Франции заявили об опасности принятия Украины в НАТО
Рокетт: Саркози и Меркель предупреждали о последствиях вступления Украины в НАТО
Вступление Украины в Североатлантический альянс обернется проблемами для всего мира. Об этом заявил в эфире LCI главный редактор журнала Figaro Magazine Гийом Рокетт.
«Николя Саркози и Ангела Меркель еще в 2008 году предупреждали президента США, что содействие членству Украины в НАТО — безумие, поскольку Россия воспримет это как провокацию и может ввести войска на Украину», — напомнил он.
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Украина стремилась к членству в военно-политическом блоке, что стало причиной раскола в государстве, сообщал RT. Украине, возможно, стоило остаться более «нейтральной», предположил Рокетт.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что падение Украины может произойти уже в скором времени.
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