Мир 04 января 2024, 04:08 «Безумие». Во Франции оценили 12-й пакет антироссийских санкций ЕС Дюпон-Эньян: санкции против российских алмазов разрушают экономики Запада РИА «Новости»

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Западные страны разрушают собственные экономики, вводя новые ограничения против России. Об этом заявил депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в социальной сети X.

«В промежутке между отрицанием и безумием ЕС и G7 принимают решение о двенадцатом пакете санкций, на этот раз против российских алмазов. Мы разрушаем наши экономики, чтобы финансировать бесконечный конфликт», — написал возмущенный политик.

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Ранее глава партии «Патриоты» Флориан Филипо также призвал отменить антироссийские санкции, которые убивают французскую экономику. По его словам, в стране случился «резкий крах производства», поэтому им давно пора покинуть Евросоюз и заняться развитием «экономического патриотизма».

Относительно ситуации с российскими алмазами, то Евросоюз уже включил в санкционный список компанию «Алроса» и ее генерального директора Павла Маринычева из-за оказания «финансовой поддержки» властям страны.

Компания объединяет группу алмазодобывающих предприятий, занимая одну из ведущих позиций в мире по общему объему добычи алмазов. Основные ее объекты находятся в Якутии, Архангельской области и странах Африки.