Мир 27 января 2024, 17:45 «Безумие». Ход Путина испугал украинских генералов Telegraph: генералы ВСУ боятся превосходства России в производстве оружия РИА «Новости»

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Темпы производства оружия в России вызывают нешуточную тревогу у руководства Вооруженных сил Украины и западных стран. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.

«Мобилизация военной промышленности, которая, как надеется Владимир Путин — и как опасаются западные и украинские генералы, — может переломить ход военных действий», — указано в материале.

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Оборонная промышленность Запада с трудом конкурирует с российской. Это может дать серьезное преимущество армии России. При этом Европа и США сохраняют институциональные барьеры, которые на дают расширить производство вооружения.

«Это просто безумие», — прокомментировал один из собеседников издания.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская оборонная промышленность в разы нарастила производство оружия и боеприпасов. В стране не только расширили и модернизировали производство, но и увеличили производительность труда. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, в свою очерель, потребовал возродить европейскую военную промышленную индустрию, а также отправлять Украине ракеты самой большой дальности.