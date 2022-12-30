Мир 30 декабря 2022, 19:17 «Безумие». Евродепутата ужаснула политика ЕС по борьбе с Россией Евродепутат Уоллес: политика ЕС против России ударила по простым европейцам freepik

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Политика Евросоюза, направленная на борьбу с Россией, ударила по простым европейцам, указал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в посте в Twitter. Он назвал эту действия ЕС «безумием».

Ссылаясь на некий доклад, Уоллес заметил, что согласно ему 21,9% граждан ЕС могут оказаться за чертой бедности, но добавил, что при этом авторы доклада призывают увеличить расходы на оборону.

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«Мы готовы бороться с Россией до последнего украинца, при этом заставляя страдать наших собственных граждан. Это безумие», — констатировал евродепутат.

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Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе ранее предсказал усиление протестов в Европе на фоне антироссийских санкций. Он отметил, что люди не хотят голодать и мерзнуть, а при этом наблюдают, как при ухудшении уровня жизни в их странах «вместо мирных инициатив» только продлевают конфликт на Украине, увеличивая поставки вооружений.

Ранее американский экономист Нуриэль Рубини, который предсказал глобальный кризис 2008 года, предрек глубокую и затяжную рецессию в мире, вызванную высокими задолженностями государств. Он назвал поводом для тревоги самую высокую за 60 лет инфляцию в США.