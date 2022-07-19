Российские актеры Сергей Безруков и Владимир Машков попали в проект нового санкционного списка Евросоюза. Об этом написало издание EUobserver.

Помимо этого, в санкционный лист войдет мотоклуб «Ночные волки», включая главу организации Александра Залдостанова. Также в ЕС обсуждают запрет деятельности молодежного движения «Юнармия», фонда «Русский мир», запрет деятельности оружейный и судоходных российских компаний.

Reuters писал, что в санкционный список Евросоюза попадет российский банк «Сбер». Финансовой организации запретят любые транзакции кроме продажи продуктов питания и сельскохозяйственных удобрений, а также заморозят активы в западных странах.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил накануне, что в санкционном списке окажутся несколько политических лидеров из регионов и один из вице-премьеров РФ.