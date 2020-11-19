Безработные жительницы Австралии получат до $5 тысяч

Всего на программу «Возвращение к работе» власти выделили 10 миллионов долларов.

Жительницы Нового Южного Уэльса смогут потратить финансы только после выбора целевой категории. Их утверждает парламент. На уход за детьми можно выделить 3,5 тысячи долларов, на программное обеспечение и оборудование для бизнеса — две тысячи долларов, на специализированную литературу для работы — 500 долларов и на транспортные расходы — столько же.

«Деньги также могут быть использованы для ухода за детьми, в том числе до и после школы, а также на транспорт, что действительно поможет матерям преодолеть некоторые из самых серьезных препятствий для возвращения к работе», — отметила министр по делам женщин Бронни Тейлор

Выплаты поступят женщинам, не работавшим в течение месяца. Участницы программы получат координатора от правительства, который поможет разработать бизнес-план и рассчитать свою прибыль.

Выплата предназначена для оказания финансовой и адресной поддержки женщин, заявила Береджиклян. При этом возвращение граждан к работе остается главным приоритетом штата, так как теперь 7,2% жителей осталось без работы.

«Я призываю женщин из всех слоев общества подавать заявки на эти гранты и использовать этот трамплин, чтобы вернуться к своей прежней карьере или даже начать новую», — сказала Береджиклян.

Оппозиция считает, что финансирование программы в размере 10 миллионов долларов недостаточно, отметила «Политика Сегодня». По их подсчетам, только две тысячи из 132 тысяч безработных женщин получат обещанные деньги.