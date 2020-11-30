Безработные латвийские рыбаки переехали в Россию из-за действий ЕС

Министры сельского хозяйства и рыболовства Европейского союза в октябре договорились сократить добычу нескольких видов рыб в Балтийском море. Латвийским рыбакам, занимающимся выловом попавшей под запрет восточной балтийской трески, разрешили уничтожить свои суда. За это они получат компенсацию.

Многие оставшиеся без работы рыбаки воспользовались госпрограммой России по поддержке соотечественников при переселении в РФ.

Рыбак Валдис Авотиньш рассказал, что он и его товарищи сначала думали переехать в Ирландию или Шотландию. Однако, пообщавшись с теми людьми, кто уехал туда раньше, передумали. Ведь в этих странах много безработных.

«Россия приняла очень хорошо и меня, и моих товарищей, которые когда-то тралили рыбу на Балтике, но из-за жестокой политики Евросоюза вынуждены были порезать свои суда на металлолом», — заметил Авотиньш.

Он добавил, что компенсации ЕС за причиненный ущерб недостаточны. Мужчина объяснил, что ограничения Евросоюза появились вследствие действий балтийских рыбаков. В 1990-е и 2000-е они варварски истребляли запасы трески.

Авотиньш и некоторые другие рыбаки решили переехать на Дальний Восток. Он считает, что там «и жизнь интересная, и работы полным-полно».