Мир 03 сентября 2022, 02:18 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Безработные итальянцы демонстративно сожгли счета за электроэнергию ANSA: безработные итальянцы демонстративно сожгли счета за электроэнергию в Неаполе Соцсети

Читать 360tv в

Безработные жители Неаполя устроили акцию протеста в связи с повышением цен на коммунальные услуги. Они собрались в центре города и демонстративно сожгли свои счета за газ и электричество.

Как написало агентство ANSA, сотни безработных пришли на площадь Пьяцца Маттеотти в пятницу, 2 сентября. Они сожгли свои счета за коммунальные услуги в знак протеста против бедственного положения и роста цен.

Реклама

Один из участников заснял происходящее на видео. На кадрах видно, как люди бросают распечатанные счета в огонь и кричат. Некоторые участники акции пришли с плакатами и громкоговорителями.

Реклама

«Мы устали от обещаний. Мы ждали работу годами. А сегодня мы не можем оплачивать счета, поскольку цифры в них увеличились втрое», — заявили участники протеста.

Они подчеркнули, что их семьи уже находятся на пределе. Местные власти много говорят, но предпринимают мало действий.

0 0 0 0 0 0