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Безработные итальянцы демонстративно сожгли счета за электроэнергию

ANSA: безработные итальянцы демонстративно сожгли счета за электроэнергию в Неаполе

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Безработные жители Неаполя устроили акцию протеста в связи с повышением цен на коммунальные услуги. Они собрались в центре города и демонстративно сожгли свои счета за газ и электричество.

Как написало агентство ANSA, сотни безработных пришли на площадь Пьяцца Маттеотти в пятницу, 2 сентября. Они сожгли свои счета за коммунальные услуги в знак протеста против бедственного положения и роста цен.

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Один из участников заснял происходящее на видео. На кадрах видно, как люди бросают распечатанные счета в огонь и кричат. Некоторые участники акции пришли с плакатами и громкоговорителями.

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«Мы устали от обещаний. Мы ждали работу годами. А сегодня мы не можем оплачивать счета, поскольку цифры в них увеличились втрое», — заявили участники протеста.

Они подчеркнули, что их семьи уже находятся на пределе. Местные власти много говорят, но предпринимают мало действий.

Италия

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