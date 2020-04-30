Безработица выросла до 5,8% в апреле в Германии

По данным издания, по итогам апреля в Германии доля безработных возросла до 5,8%. Всего в стране безработными числятся свыше 370 тысяч человек. Аналитики прогнозировали, что безработица в ФРГ вырастет до 5,2%.

Заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников заверил, что России безработица не грозит, поскольку отечественные предприятия не любят увольнять своих сотрудников.