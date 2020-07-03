Безработица усилилась на Украине

Правительство обещало создать в мае–июне 500 тысяч новых рабочих мест. Однако вместо этого в стране официально зарегистрировано 518 тысяч безработных.

По данным на 1 января 2020 года, на Украине было известно о 338,2 тысячи нетрудоустроенных людей, к 1 июля эта цифра увеличилась до 517,7 тысячи.

В основном плановые сокращения персонала произошли в промышленности, отметила «Газета.ru». За ней с большим отставанием идут транспорт, торговля, питание и услуги, строительство. В то же время большинство безработных трудоустраивалось в сферу сельского, лесного и рыбного хозяйств.

Количество безработных на одну вакансию выросло с шести человек в январе до девяти в мае и июне. При этом в мае и июне 2019 года этот показатель составлял три человека на вакансию.