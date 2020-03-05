Безпалько рассказал, чем отличаются драки в Верховной раде и в парламенте Турции

«Здесь не совсем уместно, наверное, сравнивать именно с украинским парламентом, потому что украинский парламент отличался своими драками, несмотря на то, что он был идеологически однороден. А турецкий парламент все-таки показывает видимую степень накала страстей в турецком государстве ввиду операции на территории Сирии», — заявил Безпалько.

Он также отметил, что в Турции не все согласны с поступками президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Безпалько не одобряет подобное решение недовольств, тем более в законодательном органе.

Эксперт уверен, что «кулачный бой», произошедший недавно, отражает противоречия в турецком обществе.