Безпалько прокомментировал слова американского политолога о «возвращении» Крыма Украине

Политолог Богдан Безпалько прокомментировал заявление американского политолога Анатоля Ливена о том, что Украина может вернуть Крым в случае «мощного военного поражения Москвы». Об этом сообщила Pravda.Ru.

Безпалько уверен, что это невозможно. Он считает, что у Украины не хватит сил нанести удар по Москве.

«Впрочем, если кто-то другой, например, коллективный Запад, союзником которого является Киев, „ударит по России“ так, что она не сможет сопротивляться даже Украине, то шанс есть», — заключил он.