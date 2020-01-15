    15 января 2020, 15:10

    Безпалько прокомментировал отказ в скидках на нефть для Белоруссии

    Дарья Морозова

    Белоруссия обратилась к Казахстану с запросом на поставку нефти. После прекращения сотрудничества с Россией Лукашенко ищет новые способы получения дешевого топлива. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу казахстанского Минэнерго Нурлана Ногаева.

    Ногаев объявил, что переговоры с нефтяниками запланированы на 20 января. «Мы рассмотрим предложение белорусской стороны», — сообщил он.

    Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал телеканалу «Царьград» разногласия России и Белоруссии в газовых вопросах.

    «С какой стати нам снабжать страну, которая не является частью единого государства, дешевыми энергоресурсами?» — заявил он.

    Также эксперт отметил, что Москва уже 20 лет спонсирует Белоруссию, а в результате получает лишь голословные заверения в верности, братстве и тому подобное. Притом, что внутри страны происходит примерно то же самое, что в Украине: дерусификация, проевропеизм, стремление к автономности.

    Ранее Белоруссия пыталась договориться с Польшей о получении нефти через нефтепровод «Дружба». Компания PERN, оператор нефтепровода, отказала, объяснив это особенностями инфраструктуры.