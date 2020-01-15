Безпалько прокомментировал отказ в скидках на нефть для Белоруссии

Ногаев объявил, что переговоры с нефтяниками запланированы на 20 января. «Мы рассмотрим предложение белорусской стороны», — сообщил он.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал телеканалу «Царьград» разногласия России и Белоруссии в газовых вопросах.

«С какой стати нам снабжать страну, которая не является частью единого государства, дешевыми энергоресурсами?» — заявил он.

Также эксперт отметил, что Москва уже 20 лет спонсирует Белоруссию, а в результате получает лишь голословные заверения в верности, братстве и тому подобное. Притом, что внутри страны происходит примерно то же самое, что в Украине: дерусификация, проевропеизм, стремление к автономности.

Ранее Белоруссия пыталась договориться с Польшей о получении нефти через нефтепровод «Дружба». Компания PERN, оператор нефтепровода, отказала, объяснив это особенностями инфраструктуры.