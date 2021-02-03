Безос уйдет в отставку с поста главы Amazon в 2021 году

Джефф Безос в третьем квартале 2021 года покинет должность генерального директора компании Amazon.

Об этом говорится в сообщении компании. Новым главой Amazon станет Энди Ясси, сейчас он возглавляет Amazon Web Services.

Безос же перейдет на роль исполнительного председателя компании, указано в сообщении.

«У меня появится больше времени для the Day 1 Fund, Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post и моих других увлечений», — рассказал он о своих планах.

Amazon — это американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации. Ее основатель — Джефф Безос.

Богатейший человек в мире Джефф Безос потребовал от брата своей возлюбленной компенсировать судебные издержки в размере 1,7 миллиона долларов. Миллиардер подал в суд на Майкла Санчеса, брата своей возлюбленной Лорен, заявив, что тот пытался оказать на него давление, угрожая обнародовать личную информацию, касающуюся бизнесмена. Безос направил соответствующее заявление в Верховный суд Лос-Анджелеса.