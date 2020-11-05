Безос продал акции Amazon на 20 млрд долларов за год
Безос уже продавал акции Amazon в августе и феврале текущего года. Тогда он получил за них 3,1 и 4,1 миллиарда долларов соответственно, сообщает канал CNBC. Данные о продаже акций есть в уведомлениях, направленных в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Всего за 2020 год Безос продал акций на 10,3 миллиарда долларов. В прошлом году эта сумма составляла 2,8 миллиарда.
За третий квартал 2020 Amazon заработала более 96 миллиардов долларов, что на 37% превышает выручку за такой же период прошлого года. Сам Джефф Безос в сентябре 2020 был признал самым богатым гражданином США. Он неоднократно становился богатейшим жителем планеты, по версии Forbes. Состояние Безоса оценивается в 179 миллиардов долларов.
Ранее Amazon обвинили в том, что компания наживалась на продаже предметов первой необходимости во время пандемии коронавируса. На некоторые товары наценка составила 100%.