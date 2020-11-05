Безос продал акции Amazon на 20 млрд долларов за год

Основатель Amazon Джефф Безос продал очередную порцию акций компании. На этой неделе он выручил за них 3,1 ммиллиарда долларов.

Безос уже продавал акции Amazon в августе и феврале текущего года. Тогда он получил за них 3,1 и 4,1 миллиарда долларов соответственно, сообщает канал CNBC. Данные о продаже акций есть в уведомлениях, направленных в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Всего за 2020 год Безос продал акций на 10,3 миллиарда долларов. В прошлом году эта сумма составляла 2,8 миллиарда.

За третий квартал 2020 Amazon заработала более 96 миллиардов долларов, что на 37% превышает выручку за такой же период прошлого года. Сам Джефф Безос в сентябре 2020 был признал самым богатым гражданином США. Он неоднократно становился богатейшим жителем планеты, по версии Forbes. Состояние Безоса оценивается в 179 миллиардов долларов.

Ранее Amazon обвинили в том, что компания наживалась на продаже предметов первой необходимости во время пандемии коронавируса. На некоторые товары наценка составила 100%.