Безос озвучил дату ухода с поста главы Amazon

Генеральный директор Amazon Джефф Безос покинет свой пост 5 июля. Об этом он рассказал на ежегодном собрании акционеров американской компании, сообщил CNBC.

«Мы выбрали эту дату, потому что для меня она значима», — заявил Безос.

В этот день 27 лет назад, в 1994 году, он учредил Amazon.

Пост главы компании получит генеральный директор Amazon Web Services Энди Джесси.

«Энди хорошо знают в компании, он работал в Amazon почти столько же, сколько я», — привело слова Безоса Bloomberg.

По мнению миллиардера, Ясси будет «выдающимся лидером».

А Безос займет должность исполнительного председателя правления компании. Он намерен больше времени уделять своим благотворительным инициативам и другим проектам, написала «Газета.ru».

Безос объявил о скором уходе с поста гендиректора Amazon в феврале, но тогда не озвучил точную дату. В апреле он обратился в письме к акционерам компании в последний раз в этой должности.

В апреле 2021 года Джефф Безос в четвертый раз подряд возглавил список богатейших людей планеты по версии Forbes. Состояние бизнесмена оценивается в 177 миллиардов долларов.