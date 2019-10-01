Безос остался самым богатым американцем по версии Forbes. Развод ему не помешал

Самые богатые люди мира лишились $18 млрд за сутки Подробнее

Джефф Безос не особо обеднел даже после достаточно дорогого развода со своей супругой, в пользование которой перешло 4% акций головной компании Amazon. Их стоимость на начало июля этого года составляла 38,8 миллиарда долларов. Доля самого Джеффа Безоса в фирме осталась в размере 12%.

Рейтинг самых богатых людей США, который составляют журналисты Forbes, учитывает не только заработанное и накопленное состояние бизнесменов, но и то, какую часть своего состояния они унаследовали от родителей.

Начиная с прошлого года стал оцениваться и уровень средств, которые миллиардеры тратят на благотворительность. Расчет этой суммы идет в доле от общего состояния.

В марте этого года Джефф Безос во второй раз возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов мира. Тогда его состояние оценили в 131 миллиард долларов.

Еще в середине августа падение фондовых индексов на бирже США привело к тому, что девять самых богатых людей планеты за сутки недополучили 18 миллиардов долларов. В частности, Джефф Безос потерял 3,5 миллиарда долларов. Удалось ли после ему отбить эти средства — неизвестно.