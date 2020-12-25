Полицейский в США застрелил безоружного афроамериканца. Видео

Полицейский из американского города Колумбус (штат Огайо) застрелил афроамериканца в собственном гараже. Как сообщил TMZ, все произошло буквально за 10 секунд.

Полицейские приехали на вызов, не являющийся экстренным, неизвестные сообщили в экстренную службу 911, что кто-то в машине включает и выключает зажигание. Когда они прибыли — заметили, что гараж 47-летнего Андре Мориса Хилла был открыт. И Хилл вышел им на встречу.

Полицейские осветили своими фонариками хозяина дома, который повернулся и высоко поднял телефон, чтобы сказать, что он безоружен.

Один из них выстрелил в мужчину и приказал ему перевернуться на живот. Но «пострадавший только стонал, потому что был смертельно ранен», и вскоре умер, сообщили журналисты.

Мэр Колумбуса Эндрю Гинтер заявил, что возмущен стрельбой в безоружного человека, и потребовал уволить офицера, стрелявшего в Хилла. Также его обескуражило, что ни один из офицеров не попытался оказать пострадавшему первую помощь.

Офицер, застреливший Хилла, находится в оплачиваемом административном отпуске. Проводится внутреннее расследование.