Безопасный коридор для судов с зерном заработает в Черном море уже в ближайшие недели. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

Источник добавил, что гарантии получены со всех сторон.

В четверг в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана сообщалось, что именно 22 июля решится зерновой вопрос — в этот день должны подписать документ. На церемонии должны присутствовать сам Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Решение проблемы с безопасными коридорами для судов зерном, по мнению главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, даст надежду на урегулирование украинского кризиса.

К слову, Украина согласилась частично разминировать порты в Черном море — об этом писала американская газета The New York Times. И этот процесс должен пройти в рамках соглашения по вывозу зерна, а Турция должна проконтролировать, чтобы в направляющихся на Украину судах не перевозили оружие.