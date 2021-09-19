Путешественникам назвали самый безопасный город мира

Индекс Economist Intelligence Unit (SCI), который оценивает разные города по 60 критериям — от цифровой до экологической, привел CNN. В 2021 году первое место в этой таблице занял Копенгаген — столица Дании.

Среди 60 критериев, по которым аналитики оценивали города, оказались цифровая безопасность, безопасность здоровья, безопасность инфраструктуры, личная безопасность, а также экологическая безопасность. Последний критерий добавили только в этом году.

Благодаря этому критерию Копенгаген и смог выйти на первое место — в 2019 году он занимал лишь восьмую строчку. А лидерами всегда становились азиатские города: например, Токио, Осака и Сингапур. Копенгаген продемонстрировал высокий уровень не только экологической, но и личной безопасности. Там зафиксирован очень низкий уровень преступности за последние 10 лет. В результате город набрал 82,4 балла из 100.

На втором месте оказался Торонто (Канада), заработав 82,2 балла. Третье место занял Сингапур, безопасность которого оценили в 80,7 балла. На четвертом месте оказался Сидней (Австралия), а лидер 2019 года Токио (Япония) занял лишь пятую строчку.