Власти Молдавии заявили об угрозе продовольственной безопасности страны

Нынешняя напряженная ситуация на Украине угрожает продовольственной безопасности Молдавии. Об этом в эфире телеканала Prime заявила президент республики Майя Санду.

По ее словам, Украина не может поставлять сельскохозяйственную продукцию на мировой рынок, что неминуемо сказывается на росте цен.

«Наша продовольственная безопасность находится под серьезной угрозой из-за всего этого», — заявила она.

Санду отметила, что рост цен на зерно влечет за собой повышение стоимости на остальную продукцию.

В прошлое воскресенье в Молдавии прошли протесты из-за высоких цен на топливо и продукты. Организаторы акции вывели на улицы Кишинева около 40 тысяч человек.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил «360», что проблемы с топливом в Молдавии напрямую связаны с антироссийскими санкциями.