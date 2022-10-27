Мир 27 октября 2022, 16:14 Безопасность США оказалась под угрозой из-за Зеленского Подполковник Дэвис: США рискуют своим существованием из-за интересов Зеленского РИА "Новости"

Читать 360tv в

США не должны ставить во главу угла интересы президента Украины Владимира Зеленского в ущерб своей безопасности. Такой вывод сделал подполковник армии США Дэниэл Дэвис в статье, опубликованной в издании 19fortyfive.

«Вашингтону следует немедленно переориентировать приоритеты на обеспечение безопасности нашего народа», — отметил автор.

Реклама

Подполковник Дэвис подчеркнул, что конфликт России и Украины никак не затрагивает американскую национальную безопасность. В то время как эскалация отношений между Белым домом и Кремлем ставит под угрозу мирное существование, приближая риск применения оружия массового поражения. Он сравнил нынешнее противостояние США и России с Кубинским кризисом.

Реклама

«По любым меркам риск ядерной конфронтации — будь то фатальный просчет, ошибка или случайность — выше, чем когда-либо со времен Кубинского ракетного кризиса», — заметил военный.

США разработали наступательную стратегию еще до начала спецоперации на Украине. Такое заявление сделал политолог Бартелеми Курмон, сообщило ИА Nation News.