Гросси заявил, что безопасность ядерных объектов нельзя ставить под угрозу во время конфликтов | 360°

Мир 05 октября 2022, 13:10 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Гросси заявил, что безопасность ядерных объектов нельзя ставить под угрозу во время конфликтов Глава МАГАТЭ Гросси: безопасность ядерных объектов превыше всего во время конфликтов unsplash

Читать 360tv в

Безопасность ядерных объектов не должна оказаться под угрозой во время вооруженных конфликтов. Такое заявление сделал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«МАГАТЭ активно заявляла, что ядерная безопасность не должна ставиться под угрозу из-за конфронтации. Я надеюсь, этого никогда не произойдет. Я ясно об этом говорил», — сказал он во время визита в Армению, прокомментировав ситуацию вокруг Армянской АЭС и конфронтации армянской и азербайджанской сторон. Его процитировал ТАСС.

Реклама

Азербайджан и Армения летом 2020 года на фоне пограничного конфликта высказались по поводу возможности нанесения ударов по важнейшим инфраструктурным объектам друг друга.

Реклама

Минобороны Азербайджана заявило, что если Армения ударит по объектам на Мингячевирском водохранилище, то азербайджанские ВС в ответ на это могут ударить по Армянской АЭС.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян подчеркнул, что официальные лица его страны никогда не говорили о возможности атаки на гражданскую инфраструктуру Азербайджана.

0 0 0 0 0 0