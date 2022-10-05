Гросси заявил, что безопасность ядерных объектов нельзя ставить под угрозу во время конфликтов | 360°

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Деньги
05 октября 2022, 13:47
Новые регионы России освободят от налога на прибыль на 10 лет
Спецоперация
05 октября 2022, 13:45
Сообщения о взятии украинскими боевиками Снигиревки в Херсонской области назвали фейком
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Подмосковье
05 октября 2022, 13:43
Подмосковье примет участие в международной конференции по вопросам миграции
Общество
05 октября 2022, 13:38
Песков рассказал, как Путин планирует провести день рождения
Мир
05 октября 2022, 13:33
Позицию США по использованию HIMARS Украиной назвали доказательством их участия в конфликте
Власть
05 октября 2022, 13:31
Песков объяснил, в каких границах Донбасс присоединился к России
Важное
05 октября 2022, 13:21
«Люди, которые не останавливаются на достигнутом». Воробьев наградил лучших педагогов Подмосковья
Спецоперация
05 октября 2022, 13:21
Пыточную тюрьму нацбатальона «Айдар» обнаружили в ЛНР
Спецоперация
05 октября 2022, 13:20
Военная подготовка мобилизованных в ЮВО попала на видео