Мир 13 сентября 2023, 18:25 Безопасность Европы стала еще одной темой переговоров Путина и Ким Чен Ына Путин и Ким Чен обсудили вопросы безопасности в Европе РИА «Новости»

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Одной из тем переговоров президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына стали вопросы безопасности в Европы. О повестке встречи сообщило РИА «Новости».

Об обсуждении ситуации в сфере безопасности на Корейском полуострове и в Европе заявил глава КНДР, указав, что стороны пришли к единому мнению о дальнейшем укреплении стратегического и тактического взаимодействия.

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Поднимались на встрече и темы сотрудничества в сфере сельского хозяйства, логистики, транспорта и туризма.

Президент России обратил внимание, что в ходе визита в Россию Ким Чен Ын также отправится в Комсомольск-на-Амуре. В планах — посещение заводов, в том числе военных.

Еще один город, куда съездит лидер КНДР, — Владивосток. Там его ознакомят с возможностями российского Тихоокеанского флота.

Встреча Путина и Ким Чен Ына прошла впервые с 2019 года. Она состоялась на космодроме Восточный — сначала в расширенном формате, а затем главы государств пообщались с глазу на глаз.