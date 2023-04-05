Мир 05 апреля 2023, 08:51 Безопасность Европы поставили под сомнение в Китае после вступления Финляндии в НАТО Цуй Хэн: безопасность Европы оказалась под сомнением из-за вступления в НАТО Финляндии

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Вступление Финляндии в Североатлантический альянс повышает риски безопасности этой страны и всей Европы. Об этом китайские аналитики заявили газете Global Times.

Младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн высказал мнение, что отказ Финляндии от нейтралитета приведет к конфронтации с Россией. Тем более, что РФ, по его словам, способна нарастить развертывание ядерного оружия.

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Профессор Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдун уверен, что выбор Финляндии угрожает безопасности Европы в целом.

«Очень опасно и безответственно со стороны НАТО подталкивать Россию к демонстрации ее ядерной мощи», — отметил Ли Хайдун.

Финляндия во вторник официально вступила в Североатлантический альянс. Церемония завершилась передачей главами внешнеполитических ведомств стран НАТО американскому руководству документов о принятии государства в альянс. Таким образом, государство стало 31-м членом блока.

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко предупредил о повышении риска конфронтации из-за заявлений Польши о ядерном сдерживании России.