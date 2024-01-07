Мир 07 января 2024, 01:40 Безопасность Европы назвали невозможной без России Венгерский министр Бока: архитектура безопасности Европы невозможна без России Unsplash

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Участие России в построении будущей архитектуры безопасности Европы играет большую роль. Такое мнение министр Венгрии по делам Евросоюза Янош Бока высказал в интервью финскому изданию Ilta-Sanomat.

По его словам, реализация данного вопрос без активного участия России невозможна. Именно поэтому РФ нельзя исключать из этого алгоритма.

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«Архитектура безопасности для будущего Европы может быть создана только при условии участия в ней России, а не путем ее исключения», — отметил Бока.

Так министр ответил на вопрос, возможно ли налаживание отношений Евросоюза и России. Он выразил надежду, что ЕС сыграет решающую роль в обсуждении темы безопасности, а России поучаствует в дискуссии, «когда придет время».

Ранее в ЕС заявили о дополнительном плане финансирования Украины в обход премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который возражал против выделения средств украинским властям.

Немецкий политик Кристиан Вагнер заявил, что Венгрия не помешает ЕС и дальше поддерживать Украину. Так он прокомментировал отказ европейской страны от голосования в пользу финансирования Украины на сумму 50 миллиардов евро.