«Безобразная подготовка»: ветеран «Альфы» оценил действия охраны Капитолия во время штурма

Несмотря на многочисленную охрану, сторонникам Дональда Трампа удалось захватить здание Конгресса США. Российские специалисты назвали подготовку сотрудников служб безопасности безобразной. Более того, политические взгляды охраны оказались выше профессионализма.

«То, что произошло, то, что протестующие сумели захватить Капитолий и вести себя так вольготно, как нам показывали, — это потеря лица Соединенными Штатами Америки», — процитировало РИА «Новости» почетного президента международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова.

Он добавил, что охрана должна была понимать, что протестующие будут устраивать подобные провокации. По словам Гончарова, политические взгляды сотрудников перевесили профессиональный долг.

«И вот такая безобразная подготовка к этой ситуации — это не просто непонимание [происходящего], но и влияние политических течений, которые исповедует каждый из охранников здания Конгресса», — заключил он.

При этом генерал-майор ФСБ в отставке и член высшего совета движения «Сильная Россия» Александр Михайлов отметил, что у охраны могли быть определенные инструкции и права. При этом даже эти правила не предполагали штурма здания.

«Все уставы, инструкции пишутся кровью. Если сегодня такое произошло, то я более чем уверен, что если таких форс-мажорных обстоятельств не было прописано, то наверняка они все поправят, пропишут, сделают какие-то выводы по произошедшему», — пояснил Михайлов.

Протестующие захватили Капитолий 6 января. В этот день Конгресс должен был официально объявить о победе Джо Байдена на выборах президента США. Участников акции удалось вытеснить из здания, а Конгресс продолжил свое заседание. В итоге Дональд Трамп пообещал мирно передать власть, пишет радиостанция «Говорит Москва».