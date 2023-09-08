Мир 08 сентября 2023, 08:53 Безобидные рыбы искусали 15 человек в Испании Informacion: 15 человек в Испании пострадали после нападения рыб Unsplash

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Отдыхающие в Испании пожаловались на нападения рыб, которые считаются безобидными, в Средиземном море. Представители морской фауны искусали 15 человек, написала газета газета Informacion.

Случаи нападения зафиксировали на пляже Поньенте в Бенидорме. Отдыхающих начали кусать чернохвостые облады — небольшие морские рыбы отряда окунеобразных.

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Оказалось, что обладу привлекают родинки, бородавки и небольшие ранки на коже, особенно у пожилых людей. Рыбы кусали людей за руки, ноги, спину. Как объяснили специалисты, причиной нападения морских обитателей могла стать высокая температура воды. Она ускорила обмен веществ у рыб, усилив их аппетит.

Укусы рыбы неопасны, но болезненны. На коже жертв оставались следы от зубов, а раны кровоточили. Нападения облады на человека в Испании были зафиксированы еще в 2017 году, однако тогда случае были единичными, а теперь стали массовыми.

Ранее кусающую людей рыбу обнаружили в Балтийском море, ей оказался солнечный окунь. Как объяснили эксперты, самцы агрессивно защищают места нерестилищ, поэтому они способны напасть на проплывающего мимо человека. Зубов у этого вида рыб нет, поэтому укусы больше похоже на пощипывания. Тем не менее сейчас эти рыбы представляют угрозу местной флоре и фауне водоемов.