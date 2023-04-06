Мир 06 апреля 2023, 00:02 «Безнаказанно это сделать не получится». Советник Пушилина оценил новый план Украины по захвату Крыма Советник Пушилина Гагин назвал план Украины по захвату Крыма нереальным freepik

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Украинский план по захвату Крыма осуществить невозможно. У ВСУ для этого нет ресурсов, а у России есть крепкая эшелонированная оборона. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

«Во-первых, чтобы взять Крым — до него надо дойти. До Крыма дойти будет очень непросто, ввиду эшелонированной обороны», — отметил он.

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Он напомнил о трудности форсирования Перекопского перешейка. По словам Гагина, это всегда было «кровавым событием» для штурмующих. Невозможно для Украины и морское десантирование. Потому что у нее попросту нечем это сделать. Поэтому чтобы захватить Крым, украинцам придется идти пешком или на танках.

«Но сам ландшафт не позволит это сделать безнаказанно и незаметно в любом случае», — подчеркнул политик.

Сегодня советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил уверенность, что максимум через семь месяцев Крым окажется под контролем ВСУ. Он заявил, что у России нет возможностей сдержать украинскую армию.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT также назвал заявление Подоляка о Крыме «абсурдным».