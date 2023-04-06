06 апреля 2023, 00:02
«Безнаказанно это сделать не получится». Советник Пушилина оценил новый план Украины по захвату Крыма
Советник Пушилина Гагин назвал план Украины по захвату Крыма нереальным
Украинский план по захвату Крыма осуществить невозможно. У ВСУ для этого нет ресурсов, а у России есть крепкая эшелонированная оборона. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
«Во-первых, чтобы взять Крым — до него надо дойти. До Крыма дойти будет очень непросто, ввиду эшелонированной обороны», — отметил он.
Реклама
Он напомнил о трудности форсирования Перекопского перешейка. По словам Гагина, это всегда было «кровавым событием» для штурмующих. Невозможно для Украины и морское десантирование. Потому что у нее попросту нечем это сделать. Поэтому чтобы захватить Крым, украинцам придется идти пешком или на танках.
«Но сам ландшафт не позволит это сделать безнаказанно и незаметно в любом случае», — подчеркнул политик.
Сегодня советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил уверенность, что максимум через семь месяцев Крым окажется под контролем ВСУ. Он заявил, что у России нет возможностей сдержать украинскую армию.
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT также назвал заявление Подоляка о Крыме «абсурдным».
Крым
ВСУ
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама