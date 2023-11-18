Мир 18 ноября 2023, 18:59 Беженцы стали пересекать границу Финляндии со стороны РФ на самокатах и скутерах Unsplash

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Беженцы из Сирии, Сомали, Ирака и других стран прибывают на пропускные пункты на границе Финляндии и России на самокатах и скутерах. Об этом заявил капитан Пограничной охраны Финляндии Йоуко Киннунен. Его процитировало РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, к 12:00 17 ноября на работающие КПП приехали 30 человек, желающих пересечь границу.

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«Трудно оценить ожидаемое количество просителей убежища, но пограничный переход Вартиус рассчитан на десятки человек. <…> Идут к финской границе пешком, а теперь даже едут на самокатах», — отметил Киннунен.

Российская сторона досматривает иностранцев и допускает до финского КПП.

Финляндия решила закрыть четыре пропускных пункта на границе с Россией. Власти объяснили это решение увеличившимся потоком беженцев.

Жители Финляндии выступили против закрытия границ: из-за этого многие лишились возможности встретиться со своими семьями.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова усмотрела в этой мере политическую подоплеку.