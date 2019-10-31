Беженцы из Центральноафриканской Республики вернулись домой

По информации издания, Центральноафриканская Республика стремится к стабильности и возвращает эмигрантов.

Глава МИД ЦАР: «Россия, как надежный партнер, откликнулась на наш призыв» Подробнее

В среду 30 октября 641 беженец из ЦАР вернулся на родину. Из Камеруна прибыли 481 африканец, из Браззавиля в Республику Конго — 160 беженцев. В целом программа репатриации вернула домой десять тысяч жителей ЦАР.

Ранее глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон заявила, что отношения между Центральноафриканской Республикой и Россией будут развиваться в рамках взаимовыгодного партнерства. Власти ЦАР обратились к России за помощью и поддержкой, так как нуждались в ней. Российские власти значительно помогли республике. Как результат — заключение в Хартуме мирного соглашения между республиканским правительством и представителями вооруженной оппозиции.