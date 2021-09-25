Беженцы из Афганистана напали на военнослужащую в США

Афганские беженцы, эвакуированные в США, напали в Нью-Мексико на американскую военнослужащую. Это произошло на военной базе в Форт-Блисс, где они временно содержатся в комплексе Донья Ана. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Группа мужчин, вывезенных из Афганистана, напала на женщину-военнослужащую в Нью-Мексико 19 сентября. Расследованием уже занимается ФБР.

Пострадавшей оказали помощь, на армейской базе после этого усилили меры безопасности.

Нападение было совершено вскоре после того, как двум афганским беженцам, размещенным на базе в Висконсине, предъявили обвинения в ряде преступлений, включая педофилию и домашнее насилие.

Американцев возмутило нападение на военнослужащую. В комментариях к публикации на сайте Fox News многие высказали мнение, что в этом нет ничего удивительного. Один из юзеров раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена за то, что они перевезли в страну столько беженцев лишь для того, чтобы хвастаться их количеством на пресс-конференциях.

Ранее в конгрессе США предложили объявить Байдену импичмент из-за провала в Афганистане.